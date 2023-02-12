Pedri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedri 25 Kasım 2002 tarihinde Tegueste şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro González López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Pedri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Pedri'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pedri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Pedri

http://www.instagram.com/pedri

http://m.facebook.com/pedrigonzalezofficial16

Pedriboyu ve yaşı kaç

Pedri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2018 yılında L.Palmas Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Las Palmas

2 Eylül 2019 yılında Barcelona

3 Eylül 2019 yılında Las Palmas

31 Temmuz 2020 yılında Barcelona

Pedri kimdir

Pedri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedri şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Pedri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 26 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 16 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedri nereli

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