Pedrinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedrinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedrinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedrinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedrinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedrinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedrinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedrinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedrinho 10 Kasım 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Gabriel Pereira Lopes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedrinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Pedrinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedrinho'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedrinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrogabriel99/

Pedrinhoboyu ve yaşı kaç

Pedrinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedrinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedrinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedrinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Aralık 2018 yılında GO Audax

7 Şubat 2019 yılında Oeste FC-SP

8 Mayıs 2019 yılında Athletico-PR

10 Ağu 2020 yılında Oeste FC-SP

11 Ağu 2020 yılında Athletico-PR

11 Kasım 2020 yılında Oeste FC-SP

5 Mart 2021 yılında Athletico-PR

9 Mart 2021 yılında Oeste FC-SP

16 Mart 2021 yılında RB Bragantino

18 Şubat 2022 yılında América-MG

7 Eylül 2022 yılında RB Bragantino

8 Eylül 2022 yılında Loko Moskova

1 Ocak 2023 yılında São Paulo

31 Aralık 2023 yılında Loko Moskova

Pedrinho kimdir

Pedrinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedrinho şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Pedrinho nereli

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