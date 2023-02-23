Pedrinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedrinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedrinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedrinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedrinho 19 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique Oliveira dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedrinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedrinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedrinho'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pedrinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedrinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Şubat 2021 yılında Criciúma EC
6 Ağustos 2021 yılında Volta Redonda
2 Ocak 2023 yılında CSKA 1948
Pedrinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedrinho şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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