Pedrinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedrinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedrinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedrinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedrinho 13 Nisan 1998 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Victor Delmino da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedrinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Pedrinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedrinho'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedrinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrovictor38_/

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Pedrinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedrinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedrinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedrinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Corinthians

3 Ağu 2020 yılında Benfica

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

18 Temmuz 2022 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2023 yılında Shakhtar D.

Pedrinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedrinho şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Pedrinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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