Pedrinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedrinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedrinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedrinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedrinho 11 Temmuz 2002 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Henrique Azevedo Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedrinho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedrinho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Pedrinho'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Ağu 2026 tarihinde bitmektedir.

Pedrinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedrinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedrinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedrinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2021 yılında Athletico-PR

Pedrinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedrinho şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

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