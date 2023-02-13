Pedro Alcala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Alcala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Alcala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Alcala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Alcala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Alcala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Alcala

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Alcala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Alcala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Alcala 19 Mart 1989 tarihinde Mazarrón şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Alcalá Guirado şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Alcala Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Pedro Alcala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Alcala'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Alcala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedro_alcala_5/

Pedro Alcalaboyu ve yaşı kaç

Pedro Alcala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Alcala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Alcala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Alcala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Málaga B

1 Eylül 2007 yılında Alcorcón

30 Haziran 2008 yılında Málaga B

1 Ağu 2008 yılında UD Marbella

30 Haziran 2009 yılında Málaga B

1 Ağu 2009 yılında Real Unión

30 Haziran 2010 yılında A. Malagueño

1 Ağu 2010 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2011 yılında UD Almería B

18 Temmuz 2013 yılında Real Murcia

14 Temmuz 2014 yılında Llagostera

30 Ağu 2015 yılında Girona FC

5 Ekim 2020 yılında Cádiz CF

3 Ağu 2021 yılında FC Cartagena

Pedro Alcala kimdir

Pedro Alcala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Alcala şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Pedro Alcala nereli

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