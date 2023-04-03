Pedro Alves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Alves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Alves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Alves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Alves 18 Ocak 2002 tarihinde Oliveira do Bairro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro André Almeida Monteiro Alves şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Alves Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Serial Sport yapmaktadır. Pedro Alves, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Alves'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pedro Alves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Alves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Palmeiras U17
1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U17
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U19
1 Temmuz 2020 yılında Oliveirense U19
1 Temmuz 2021 yılında SC Farense A23
Pedro Alves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Alves şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Oliveira do Bairro (2010-2016), Anadia (2016-2017)
Pedro Alves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.