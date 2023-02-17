Pedro Aparicio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Aparicio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Aparicio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Aparicio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Aparicio 22 Ağu 1995 tarihinde Aveiro şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Santos Aparício şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Aparicio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Pedro Aparicio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Aparicio'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Aparicio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Aparicio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Aparicio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Aparicio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Beira-Mar S15

1 Temmuz 2010 yılında Beira-Mar S17

1 Temmuz 2012 yılında Beira-Mar U19

1 Temmuz 2014 yılında Gafanha

1 Temmuz 2016 yılında Águeda

1 Temmuz 2017 yılında Beira-Mar

1 Temmuz 2021 yılında Mafra

1 Temmuz 2022 yılında Moreirense

Pedro Aparicio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Aparicio şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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