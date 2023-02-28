Pedro Arce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Arce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Arce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Arce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Arce 9 Ağustos 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Marcelo Arce Meaurio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Arce Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Arce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Arce'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Arce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Arce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Arce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Arce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2013 yılında General Diaz

30 Haziran 2013 yılında Rubio Ñú

1 Temmuz 2013 yılında Sol de América

1 Ocak 2017 yılında Trinidense

31 Aralık 2017 yılında Sol de América

1 Ocak 2018 yılında Atlante

1 Ağustos 2019 yılında River Plate

1 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2021 yılında Trinidense

Pedro Arce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Arce şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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