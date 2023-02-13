Pedro Bigas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Bigas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Bigas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Bigas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Bigas 15 Mayıs 1990 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Bigas Rigo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Bigas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Bigas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Bigas'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Bigas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pedrobigascf?lang=de

Pedro Bigas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Bigas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pedro Bigas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Bigas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CD Montuiri

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Baleares

1 Temmuz 2011 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2012 yılında Mallorca

13 Temmuz 2015 yılında Las Palmas

31 Temmuz 2018 yılında Eibar

30 Haziran 2019 yılında Las Palmas

1 Temmuz 2019 yılında Eibar

7 Temmuz 2021 yılında Elche CF

Pedro Bigas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Bigas şuan Elche CF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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