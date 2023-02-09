Pedro Cacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Cacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Cacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Cacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Cacho 21 Aralık 1999 tarihinde Jardim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Augusto Cacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Cacho Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Cacho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına - tarihinde katılmıştır. Pedro Cacho'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Cacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Cacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Cacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Cacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Cacho şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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