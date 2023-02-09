Pedro Carrerete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Carrerete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Carrerete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Carrerete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Carrerete 30 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Henrique Carrerette Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Carrerete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Carrerete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Carrerete'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Carrerete Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Carrerete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Carrerete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Carrerete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ekim 2020 yılında Angra-RJ

26 Ocak 2021 yılında AA Portuguesa

27 Mayıs 2021 yılında Novorizontino

19 Ocak 2022 yılında Sampaio Corrêa

Pedro Carrerete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Carrerete şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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