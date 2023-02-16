Pedro Chines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Chines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Chines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Chines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Chines 18 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique Barbosa Lima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Chines Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gabriel Spessato yapmaktadır. Pedro Chines, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına - tarihinde katılmıştır. Pedro Chines'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Chines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Chines isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pedro Chines Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Chines futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2022 yılında AD Perilima

15 Aralık 2022 yılında Campinense-PB

Pedro Chines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Chines şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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