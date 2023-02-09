Pedro De La Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro De La Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro De La Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro De La Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro De La Vega 7 Şubat 2001 tarihinde Olavarría şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro De La Vega Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Pedro De La Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 1 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Pedro De La Vega'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro De La Vega Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pepodlv7/

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Pedro De La Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro De La Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro De La Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro De La Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Lanús

Pedro De La Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro De La Vega şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Pedro De La Vega Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin U20 takımında 19 numaralı formasıyla 20 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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