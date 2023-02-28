Pedro Delvalle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Delvalle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Delvalle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Delvalle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Delvalle 6 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Reinaldo Delvalle Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Delvalle Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Delvalle, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Delvalle'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Delvalle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Delvalle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Delvalle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Delvalle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2014 yılında CD Capiatá

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Fulgen. Yegros

1 Ocak 2018 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

4 Ocak 2021 yılında Libertad

1 Ocak 2022 yılında Sol de América

30 Haziran 2022 yılında Libertad

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Trinidense

Pedro Delvalle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Delvalle şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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