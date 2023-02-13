Pedro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Diaz 5 Haziran 1998 tarihinde Siero şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Díaz Fanjul şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Diaz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Pedro Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pedro Diaz'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/pechdiaz_10

http://www.instagram.com/pechdiaz_8/

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Pedro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sporting B

1 Temmuz 2019 yılında Sporting Gijón

Pedro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Diaz şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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