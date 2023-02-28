Pedro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Diaz 21 Nisan 1998 tarihinde Chicama şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Anthony Díaz Mendoza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Diaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asociación Deportiva Tarma futbol takımında oynamaktadır. Asociación Deportiva Tarma takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Diaz'nin Asociación Deportiva Tarma ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/an21.0498/

Pedro Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

31 Aralık 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında AD Tarma

Pedro Diaz kimdir

Pedro Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Diaz şuan Asociación Deportiva Tarma takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensor Progreso, Manuel Arévalo, Regatas Lima, Universidad César Vallejo, Forza Azurra, Carlos Tenaud, Juventus de Huamachuco

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Diaz nereli

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