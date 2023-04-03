Pedro Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pedro Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Felipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.