Pedro Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Felipe 23 Mayıs 2004 tarihinde Itajuípe şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Felipe de Jesus Gomes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Felipe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Felipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Felipe'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.
Pedro Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Palmeiras U20
1 Şubat 2023 yılında EC Vitória U20
1 Mart 2023 yılında Palmeiras U20
Pedro Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Felipe şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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