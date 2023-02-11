Pedro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Fernandez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Fernandez 5 Nisan 1987 tarihinde Villa Adelina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Nahuel Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Fernandez'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Fernandezboyu ve yaşı kaç

Pedro Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Chacarita II

1 Temmuz 2009 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2013 yılında Villa Dálmine

1 Aralık 2015 yılında Chacarita Jrs

4 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

7 Temmuz 2020 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Pedro Fernandez kimdir

Pedro Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Fernandez şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Fernandez nereli

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