Pedro Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Ferreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pedro Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ferreira 5 Ocak 1998 tarihinde Marinha Grande şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Dinis Ferreira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ferreira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Pedro Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Ferreira'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ferreiraboyu ve yaşı kaç

Pedro Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2015 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

26 Temmuz 2018 yılında Mafra

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP A23

16 Temmuz 2019 yılında Varzim

19 Ağu 2020 yılında Aalborg BK

Pedro Ferreira kimdir

Pedro Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ferreira şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vieirense (-2010), Leiria (2010-2011), Sporting Lissabon

Pedro Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Ferreira nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Dino Skorup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Skorup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dino Skorup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dino Skorup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Rantasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Rantasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Rantasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Rantasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sacha Marasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sacha Marasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sacha Marasovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sacha Marasovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Kosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!