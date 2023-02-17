Pedro Ferreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ferreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ferreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ferreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ferreira 5 Ocak 1998 tarihinde Marinha Grande şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Dinis Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ferreira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Pedro Ferreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Ferreira'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ferreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Ferreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Ferreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ferreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2013 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2015 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP A23

26 Temmuz 2018 yılında Mafra

30 Haziran 2019 yılında Sporting CP A23

16 Temmuz 2019 yılında Varzim

19 Ağu 2020 yılında Aalborg BK

Pedro Ferreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ferreira şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Ferreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vieirense (-2010), Leiria (2010-2011), Sporting Lissabon

Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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