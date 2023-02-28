Pedro Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Garcia 16 Şubat 2000 tarihinde Tarapoto şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Daniel García Reátegui şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Garcia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Pedro Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Garcia'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/grpedrodaniel/

http://www.facebook.com/pedrodaniel.garciareategui

Haberin Devamı

Pedro Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sport Boys II

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

29 Ocak 2021 yılında Alianza Atl.

1 Ağustos 2021 yılında Los Chankas

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Pedro Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Garcia şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.