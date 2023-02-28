Pedro Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Garrido ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Garrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Garrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Garrido 29 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Tomás Garrido Peña şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Garrido Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Pedro Garrido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Garrido'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Garrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Garrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Garrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Garrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında U. de Chile

Pedro Garrido kimdir

Pedro Garrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Garrido şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Garrido nereli

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