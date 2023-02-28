Pedro Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Gonzalez 21 Şubat 1999 tarihinde Yrybucua, San Pedro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Bernardo González Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Gonzalez'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Independiente

30 Haziran 2020 yılında Olimpia U19

15 Ekim 2020 yılında Olimpia

Pedro Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Gonzalez şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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