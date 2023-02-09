Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Henrique 21 Nisan 2002 tarihinde Tocantins şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Henrique Mendes Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Henrique Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ruan Casemiro yapmaktadır. Pedro Henrique, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coritiba Foot Ball Club U20 futbol takımında oynamaktadır. Coritiba Foot Ball Club U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Pedro Henrique'nin Coritiba Foot Ball Club U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pedro Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Botafogo (SP)

1 Şubat 2023 yılında Coritiba FC U20

Pedro Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Henrique şuan Coritiba Foot Ball Club U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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