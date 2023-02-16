Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Henrique 1 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique dos Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Henrique Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Henrique, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Henrique'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pedro Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ekim 2022 yılında Ypiranga

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Pedro Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Henrique şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.