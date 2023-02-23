Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Henrique 31 Ocak 2001 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique Alves Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Henrique Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Pedro Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Henrique'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Internacional

20 Ağustos 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Internacional

11 Ocak 2022 yılında La Calera

27 Ağustos 2022 yılında Internacional

28 Ağustos 2022 yılında Ludogorets

12 Ocak 2023 yılında Beroe

30 Haziran 2023 yılında Ludogorets

Pedro Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Henrique şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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