Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Henrique 12 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique da Silva Duraes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Henrique Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Henrique'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pedro Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Eylül 2022 yılında Karvina U19
Pedro Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Henrique şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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