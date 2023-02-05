Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Henrique 2 Ekim 1995 tarihinde Lauro Müller şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Henrique Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Pedro Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 20 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Henrique'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedroh/

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Pedro Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2015 yılında Bragantino

19 Ağu 2015 yılında Corinthians

3 Temmuz 2019 yılında Athletico-PR

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

20 Temmuz 2020 yılında Athletico-PR

Pedro Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Henrique şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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