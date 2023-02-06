Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Henrique ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pedro Henrique

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Henrique 16 Haziran 1990 tarihinde Santa Cruz do Sul şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Henrique şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Henrique Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Pedro Henrique, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Internacional futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Internacional takımına 12 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Henrique'nin Sport Club Internacional ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro Henrique Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PHKONZEN

http://www.instagram.com/phkonzen/

Pedro Henriqueboyu ve yaşı kaç

Pedro Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2011 yılında Caxias-RS

24 Ocak 2012 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2014 yılında Rennes

30 Ocak 2017 yılında PAOK

1 Eylül 2017 yılında Karabağ

30 Haziran 2018 yılında PAOK

16 Temmuz 2018 yılında FC Astana

27 Ocak 2019 yılında PAOK

9 Ağu 2019 yılında Kayserispor

16 Temmuz 2021 yılında Sivasspor

12 Nisan 2022 yılında Internacional

Pedro Henrique kimdir

Pedro Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Henrique şuan Sport Club Internacional takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Santa Cruz U17 (2007); Grêmio FBPA U20 (2008-2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Henrique nereli

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