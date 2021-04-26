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  3. Pedro Henrique'den mağlubiyet değerlendirmesi "Hatalarımızın bedelini ödedik"

Pedro Henrique'den mağlubiyet değerlendirmesi "Hatalarımızın bedelini ödedik"

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, maç kazanamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Pedro Henrique'den mağlubiyet değerlendirmesi "Hatalarımızın bedelini ödedik"

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, değerlendirmelerde bulundu. Ligin 37.haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kayserispor'da moraller bozuk. Sarı Kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, son 8 haftada galip gelememekten ötürü üzüntülü olduklarını ve toparlanmak için biran önce galibiyet almaları gerektiğini söyledi.

"KAYBETMEK ACI VERİCİYDİ"

Kayserispor'un Beşiktaş maçındaki tek golünü atan Pedro Henrique, "Kaybetmek acı vericiydi. Hatalarımızın bedelini ödedik. Çok savaştık, çok mücadele ettik ama Beşiktaş bir anlamda gücünü gösterdi diyebiliriz. Buradan puanlarla ayrılabilirdik. 2 yıldır beri buradayım. Burayı seviyorum. Hata yapma lüksümüz yok. Taraftarımızı, şehrimiz ve başkanımız için mücadele etmek zorundayız. 8 maçtır kazanamıyoruz. Toparlanmak için galibiyete ihtiyacımız var. Denizlispor maçını kazanıp moral bulacağız ve çıkışa geçeceğiz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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