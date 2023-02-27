Pedro İbanez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro İbanez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro İbanez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro İbanez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro İbanez 16 Ocak 2001 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Guillermo Ibáñez Gálvez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro İbanez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOQUE FINO yapmaktadır. Pedro İbanez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro İbanez'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro İbanez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Peibaga

http://www.instagram.com/peibaga/

http://www.facebook.com/Peibaga

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Pedro İbanez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro İbanez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro İbanez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro İbanez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2021 yılında FBC Melgar

Pedro İbanez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro İbanez şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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