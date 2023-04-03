Pedro İnacio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro İnacio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro İnacio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro İnacio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro İnacio 12 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Inácio dos Santos Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro İnacio Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Pedro İnacio'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pedro İnacio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro İnacio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro İnacio şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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