Pedro Junqueira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Junqueira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Junqueira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Junqueira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Junqueira 23 Mart 2004 tarihinde Nerópolis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Junqueira de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Junqueira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dut's Mkt yapmaktadır. Pedro Junqueira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 5 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Junqueira'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Junqueira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Junqueira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Junqueira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Junqueira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Nisan 2022 yılında Goiás EC

Pedro Junqueira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Junqueira şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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