Pedro Justiniano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Justiniano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Justiniano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Justiniano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Justiniano 18 Nisan 2000 tarihinde Vicenza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Justiniano Almeida Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Justiniano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TGC yapmaktadır. Pedro Justiniano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 10 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Justiniano'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Justiniano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrojusti73/

Pedro Justiniano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Justiniano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Justiniano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Justiniano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2014 yılında Juventus Altyap

1 Temmuz 2015 yılında Juventus U17

1 Ağustos 2017 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto B

27 Ağustos 2021 yılında Coimbra

10 Temmuz 2022 yılında Radomiak

Pedro Justiniano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Justiniano şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Justiniano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vicenza (-2014), Juventus (2014-17), FC Porto

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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