Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro 26 Mart 1999 tarihinde Itabuna şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Augusto Cabral Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2020 yılında Passo Fundo

11 Ocak 2021 yılında América-RJ

30 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında Paraná

18 Temmuz 2021 yılında Serra Macaense

10 Ağustos 2021 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Serra Macaense

31 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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