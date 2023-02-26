Pedro Larrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Larrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Larrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Larrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Larrea 21 Mayıs 1986 tarihinde Loja şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Sebastián Larrea Arellano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Larrea Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Larrea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 26 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Larrea'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Larrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Larrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pedro Larrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Larrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında LDU Quito

29 Ocak 2010 yılında CD Macará

25 Ocak 2011 yılında Barcelona SC

24 Ocak 2012 yılında LDU de Loja

30 Ocak 2016 yılında CD El Nacional

31 Aralık 2016 yılında LDU de Loja

17 Ocak 2017 yılında CD El Nacional

6 Temmuz 2018 yılında Dep. Cuenca

26 Şubat 2022 yılında Libertad FC

Pedro Larrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Larrea şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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