Pedro Mbunga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Mbunga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Mbunga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Mbunga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Mbunga 29 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Faustino Pedro Mbunga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Mbunga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Mbunga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Mbunga'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Mbunga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Mbunga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Mbunga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Mbunga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Carouge Altyapı

1 Temmuz 2021 yılında Etoile Carouge FC II

1 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Pedro Mbunga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Mbunga şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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