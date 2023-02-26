Pedro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Monteiro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Monteiro 30 Ocak 1994 tarihinde Paços de Ferreira şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Filipe Tinoco Monteiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Monteiro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Pedro Monteiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Monteiro'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Monteiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Monteiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2008 yılında Freamunde U17

1 Ocak 2011 yılında Freamunde U19

1 Temmuz 2013 yılında Freamunde

19 Ocak 2015 yılında Braga B

20 Ocak 2016 yılında Apol. Limassol

31 Mayıs 2016 yılında Braga B

1 Temmuz 2016 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2017 yılında Braga B

10 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

31 Ağustos 2018 yılında Leixões

2 Ağustos 2020 yılında Feirense

1 Temmuz 2021 yılında Académico Viseu

31 Temmuz 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Pedro Monteiro kimdir

Pedro Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Monteiro şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Paços de Ferreira (2002-07), FC Porto (2007/08), SC Freamunde (2008-13)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Monteiro nereli

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