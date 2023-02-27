Pedro Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Moreira 24 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Guilherme Moreira Bernardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Moreira Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Moreira'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında E. Ettelbrück

Pedro Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Moreira şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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