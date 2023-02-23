Pedro Naressi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Naressi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Naressi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Naressi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Naressi 10 Ocak 1998 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Henrique Naressi Machado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Naressi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Naressi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Naressi'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pedro Naressi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Naressi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Naressi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Naressi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2019 yılında Bragantino

26 Nisan 2020 yılında Red Bull

14 Eylül 2020 yılında Ceará SC

1 Ocak 2022 yılında Sport Recife

1 Eylül 2022 yılında Ceará SC

2 Eylül 2022 yılında Ludogorets

Pedro Naressi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Naressi şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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