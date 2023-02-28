Pedro Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Navarro 30 Mart 2001 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Ignacio Navarro Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Navarro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Pedro Navarro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Navarro'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Pedro Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Colo Colo

5 Mart 2021 yılında AC Barnechea

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo

Pedro Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Navarro şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Navarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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