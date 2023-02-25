Pedro Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ortiz 19 Şubat 1990 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Alfredo Ortíz Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ortiz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Pedro Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Pedro Ortiz'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/candado_ortiz12?utm_medium=copy_link

Pedro Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pedro Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mart 2008 yılında Azogues U20

1 Ocak 2009 yılında Deportivo Azogues

1 Şubat 2016 yılında Delfín SC

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

Pedro Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ortiz şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Ortiz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Emelec (-9/2007)

Ekvador takımında 12 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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