Pedro Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Pacheco ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Pacheco 27 Ocak 1997 tarihinde Paredes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Portekiz,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Jorge Pacheco Seabra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Pacheco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Pedro Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mafra futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Pacheco'nin CD Mafra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Pachecoboyu ve yaşı kaç

Pedro Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Pedro Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Basel U18

1 Şubat 2015 yılında FC Basel U21

25 Nisan 2017 yılında FC Basel

26 Şubat 2018 yılında Rapperswil-Jona

30 Ağu 2018 yılında FC Basel

31 Ağu 2018 yılında SC YF Juventus

30 Ocak 2019 yılında FC Basel

8 Ağu 2019 yılında Amarante

1 Temmuz 2021 yılında Mafra

Pedro Pacheco kimdir

Pedro Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Pacheco şuan CD Mafra takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Pacheco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U20 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Pacheco nereli

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