Pedro Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Paulo 28 Haziran 1998 tarihinde Natal şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Paulo Ferreira Barbosa da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Paulo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Paulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 15 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Paulo'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2015 yılında Globo FC

1 Haziran 2016 yılında CA Potengi

1 Ocak 2017 yılında Globo FC

1 Haziran 2017 yılında Fluminense U20

1 Ocak 2019 yılında Globo FC

30 Haziran 2021 yılında ABC FC

15 Ağu 2022 yılında Atlético-GO

Pedro Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Paulo şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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