Pedro Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Perez 21 Eylül 2002 tarihinde Huétor Vega şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Pérez Reyes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Perez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Perez'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pedro Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Almería Juv. A
1 Temmuz 2021 yılında UD Almería B
1 Ağustos 2021 yılında CD Huétor Vega
30 Haziran 2022 yılında UD Almería B
Pedro Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Perez şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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