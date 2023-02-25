Pedro Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Perlaza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pedro Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Perlaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Perlaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Perlaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Perlaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Perlaza 3 Şubat 1991 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Pablo Perlaza Caicedo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Perlaza Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 29 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Perlaza'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pedro Perlaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Perlaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Perlaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Perlaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Nisan 2009 yılında Juventus

1 Ocak 2010 yılında Kulüpsüz

13 Nisan 2010 yılında Rocafuerte SC

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2011 yılında CD América

1 Ocak 2012 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2012 yılında Rocafuerte SC

25 Şubat 2014 yılında CS Patria

22 Nisan 2014 yılında Esm. Petrolero

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2015 yılında Esm. Petrolero

21 Temmuz 2015 yılında Quevedo

29 Şubat 2016 yılında CD Macará

12 Temmuz 2016 yılında LDU Portoviejo

1 Mart 2017 yılında Colón FC

1 Ağustos 2017 yılında Delfín SC

2 Ocak 2020 yılında LDU Quito

6 Ocak 2022 yılında Independiente

26 Haziran 2022 yılında Delfín SC

29 Haziran 2022 yılında SD Aucas

Pedro Perlaza kimdir

Pedro Perlaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Perlaza şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Pedro Perlaza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvador takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Perlaza nereli

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