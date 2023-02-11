Pedro Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Ramirez 4 Nisan 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro David Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Ramirez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Riestra futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Riestra takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Pedro Ramirez'nin Club Deportivo Riestra ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pedro Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2020 yılında Defensa II

9 Şubat 2021 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında Defensa II

15 Haziran 2022 yılında CD Riestra

31 Aralık 2023 yılında Defensa II

Pedro Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Ramirez şuan Club Deportivo Riestra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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