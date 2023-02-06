Pedro Raul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Raul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Raul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Raul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Raul 5 Kasım 1996 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pedro Raul Garay da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Raul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Pedro Raul, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pedro Raul'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pedro Raul Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedroraulgaray/

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Pedro Raul Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pedro Raul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Raul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Raul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Eylül 2017 yılında Guimarães B

17 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2019 yılında Guimarães B

22 Ocak 2020 yılında Botafogo

12 Şubat 2021 yılında Kashiwa Reysol

21 Eylül 2021 yılında FC Juárez

30 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

3 Şubat 2022 yılında Goiás EC

31 Aralık 2022 yılında Kashiwa Reysol

1 Ocak 2023 yılında Vasco da Gama

Pedro Raul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Raul şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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