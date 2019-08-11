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Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 22.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Pedro Rebocho'yu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Lizbon kentinden kalkan uçakla saat 22.20'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan Pedro Rebocho'yu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Fransız ekibi Guingamp'dan satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralık olarak kadroya katılan sol bek oyuncusu Rebocho, yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Rebocho'nun havalimanından görüntüleri

DHA

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