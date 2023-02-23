Pedro Rebocho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rebocho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rebocho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rebocho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rebocho 23 Ocak 1995 tarihinde Évora şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Braga Rebocho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rebocho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Pedro Rebocho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Rebocho'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Rebocho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrorebocho23/

http://www.facebook.com/PedroRebochoOficial

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Pedro Rebocho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Rebocho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Rebocho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rebocho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2014 yılında Benfica B

2 Temmuz 2016 yılında Moreirense

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

2 Temmuz 2017 yılında Guingamp

12 Ağustos 2019 yılında Beşiktaş

18 Haziran 2020 yılında Guingamp

12 Ocak 2021 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2021 yılında Guingamp

23 Ağustos 2021 yılında Lech Poznan

Pedro Rebocho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rebocho şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pedro Rebocho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica

Portekiz U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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