Pedro Rebocho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rebocho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Rebocho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pedro Rebocho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pedro Rebocho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rebocho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pedro Rebocho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Rebocho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Rebocho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pedro Rebocho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pedro Rebocho 23 Ocak 1995 tarihinde Évora şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Braga Rebocho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pedro Rebocho Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Proeleven S.A. yapmaktadır. Pedro Rebocho, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Rebocho'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pedro Rebocho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pedrorebocho23/

http://www.facebook.com/PedroRebochoOficial

Pedro Rebocho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pedro Rebocho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pedro Rebocho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pedro Rebocho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2010 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2012 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2014 yılında Benfica B

2 Temmuz 2016 yılında Moreirense

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

2 Temmuz 2017 yılında Guingamp

12 Ağustos 2019 yılında Beşiktaş

18 Haziran 2020 yılında Guingamp

12 Ocak 2021 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2021 yılında Guingamp

23 Ağustos 2021 yılında Lech Poznan

Pedro Rebocho kimdir

Pedro Rebocho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pedro Rebocho şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica

Pedro Rebocho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 2 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pedro Rebocho nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patryk Zaucha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patryk Zaucha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Siplak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Siplak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir